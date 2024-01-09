Pashaeva (Halilova) Solmaz
Место рожденияг.Марнеули Грузия
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.09.1979
Дочь: Периева Севиль Эльдар Кызы
Отец ребёнка: Pashaev (усыновлён Дядей Отца) Eldar Goja-Oglu
Alavari, Georgia
Рождение ребёнка
13.12.1982
Дочь: Мамедова Кюнуль Эльдар-Кызы
Отец ребёнка: Pashaev (усыновлён Дядей Отца) Eldar Goja-Oglu
село Аллавар Грузия
Рождение ребёнка
09.07.1983
Дочь: Жульфаева Светлана Эльдар-Кызы
Отец ребёнка: Pashaev (усыновлён Дядей Отца) Eldar Goja-Oglu
село Аллавар Грузия
Рождение ребёнка
29.01.1986
Дочь: Алиева Мирвари Эльдар-Кызы
Отец ребёнка: Pashaev (усыновлён Дядей Отца) Eldar Goja-Oglu
село Аллавар Грузия
Бракосочетание
Неизвестно