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Pashaeva (Halilova) Solmaz

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Место рождения

г.Марнеули Грузия

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Марнеули Грузия
Рождение ребёнка
09.09.1979

Дочь: Периева Севиль Эльдар Кызы

Отец ребёнка: Pashaev (усыновлён Дядей Отца) Eldar Goja-Oglu

Alavari, Georgia
Рождение ребёнка
13.12.1982

Дочь: Мамедова Кюнуль Эльдар-Кызы

Отец ребёнка: Pashaev (усыновлён Дядей Отца) Eldar Goja-Oglu

село Аллавар Грузия
Рождение ребёнка
09.07.1983

Дочь: Жульфаева Светлана Эльдар-Кызы

Отец ребёнка: Pashaev (усыновлён Дядей Отца) Eldar Goja-Oglu

село Аллавар Грузия
Рождение ребёнка
29.01.1986

Дочь: Алиева Мирвари Эльдар-Кызы

Отец ребёнка: Pashaev (усыновлён Дядей Отца) Eldar Goja-Oglu

село Аллавар Грузия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pashaev (усыновлён Дядей Отца) Eldar Goja-Oglu

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