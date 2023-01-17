Евграфова (Сорокина) Лидия Ильинична
Место рождения
Дата рождения22.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1957
Отец: Сорокин Илья Иванович
Мать: Сорокина Зоя Георгиевна
Бракосочетание
07.08.1975
Рождение ребёнка
10.05.1976
Дочь: Евграфова Надежда Юрьевна
Отец ребёнка: Евграфов Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
25.04.1986
Дочь: Евграфова Екатерина Юрьевна
Отец ребёнка: Евграфов Юрий Николаевич