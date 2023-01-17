Евграфова (Сорокина) Лидия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграфова (Сорокина) Лидия Ильинична

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1957

Отец: Сорокин Илья Иванович

Мать: Сорокина Зоя Георгиевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.08.1975

Муж: Евграфов Юрий Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.05.1976

Дочь: Евграфова Надежда Юрьевна

Отец ребёнка: Евграфов Юрий Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.04.1986

Дочь: Евграфова Екатерина Юрьевна

Отец ребёнка: Евграфов Юрий Николаевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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