Дмитриева (Васильева) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Васильева) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Илья Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.03.1909

Дочь: Самсонова (Ильина) Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Дмитриев Илья Дмитриевич

Антоново, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
1942
Уехала перед войной нянчиться с ребёнком брата и не вернулась. Скорее всего не пережила блокаду.

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