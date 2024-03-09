Дмитриева (Васильева) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1909
Дочь: Самсонова (Ильина) Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Дмитриев Илья Дмитриевич
Антоново, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
1942
Уехала перед войной нянчиться с ребёнком брата и не вернулась. Скорее всего не пережила блокаду.