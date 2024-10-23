Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Ивановна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.
1730 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Ванифатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ванифатьевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Гурий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ванифатьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1775

Сын: Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ванифатьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ванифатьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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