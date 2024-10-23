Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Ванифатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ванифатьевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Гурий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ванифатьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ванифатьевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ванифатьевич
Смерть
Неизвестно