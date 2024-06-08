Andrey Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиAndrey

Andrey

Место рождения

деревня Лягушкино Спасской округи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1776 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Лягушкино Спасской округи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ustiniya

Мать ребёнка: не указана

деревня Лягушкино Спасской округи
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.