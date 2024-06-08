Andrey
Место рождениядеревня Лягушкино Спасской округи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Лягушкино Спасской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ustiniya
Мать ребёнка: не указана
деревня Лягушкино Спасской округи
Смерть
Неизвестно