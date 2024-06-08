Ustiniya 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ustiniya

Место рождения

деревня Лягушкино Спасской округи

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Andrey

Мать: не указана

деревня Лягушкино Спасской округи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Timoshkin Nikolaj

Рождение ребёнка
1793

Сын: Timoshkin Aleksey

Отец ребёнка: Timoshkin Nikolaj

Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1797

Сын: Timoshkin Timofey

Отец ребёнка: Timoshkin Nikolaj

Рождение ребёнка
1801

Сын: Timoshkin Klementiy

Отец ребёнка: Timoshkin Nikolaj

Spiridonovka, Russia
Смерть
Неизвестно

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