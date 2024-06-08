Ustiniya
Место рождениядеревня Лягушкино Спасской округи
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Andrey
Мать: не указана
деревня Лягушкино Спасской округи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Timoshkin Nikolaj
Рождение ребёнка
1793
Сын: Timoshkin Aleksey
Отец ребёнка: Timoshkin Nikolaj
Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1797
Сын: Timoshkin Timofey
Отец ребёнка: Timoshkin Nikolaj
Рождение ребёнка
1801
Сын: Timoshkin Klementiy
Отец ребёнка: Timoshkin Nikolaj
Spiridonovka, Russia
Смерть
Неизвестно