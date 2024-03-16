Трифонова (Марченко) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Вячеслав Петрович
Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно