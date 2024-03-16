Трифонова (Марченко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Марченко) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Трифонов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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