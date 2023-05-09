Бабошкина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.?
Отец: Бабошкин Иван Яковлевич
Мать: Бабошкина Любовь
Рождение ребёнка
27.08.1989
Дочь: Асекритова Мария Александровна
Отец ребёнка: Асекритов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асекритов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Асекритов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асекритов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Асекритов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асекритов Александр