Бабошкина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабошкина Татьяна Ивановна

Бабошкина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.?

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.?

Отец: Бабошкин Иван Яковлевич

Мать: Бабошкина Любовь

Рождение ребёнка
27.08.1989

Дочь: Асекритова Мария Александровна

Отец ребёнка: Асекритов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асекритов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Асекритов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асекритов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Асекритов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асекритов Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close