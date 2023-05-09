Асекритов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1989
Дочь: Асекритова Мария Александровна
Мать ребёнка: Бабошкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асекритов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Бабошкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асекритов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бабошкина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно