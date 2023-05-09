Асекритов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асекритов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1989

Дочь: Асекритова Мария Александровна

Мать ребёнка: Бабошкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асекритов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Бабошкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асекритов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бабошкина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабошкина Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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