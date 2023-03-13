Чехонинъ Емельянъ
Место рождения
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Чехонинъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чехонина Ирина Кузмина
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чехонинъ Егоръ
Мать ребёнка: Чехонина Ирина Кузмина
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чехонинъ Иванъ
Мать ребёнка: Чехонина Ирина Кузмина
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Чехонина) Пелагея
Мать ребёнка: Чехонина Ирина Кузмина
Рождение ребёнка
1794
Сын: Чехонинъ Мефодий
Мать ребёнка: Чехонина Ирина Кузмина