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Чехонинъ Емельянъ

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Чехонинъ Тимофей

Мать: Чехонина Матрена Васильева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чехонина Ирина Кузмина

Рождение ребёнка
1779

Сын: Чехонинъ Егоръ

Мать ребёнка: Чехонина Ирина Кузмина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Чехонинъ Иванъ

Мать ребёнка: Чехонина Ирина Кузмина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Чехонина) Пелагея

Мать ребёнка: Чехонина Ирина Кузмина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Чехонинъ Мефодий

Мать ребёнка: Чехонина Ирина Кузмина

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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