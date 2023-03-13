Чехонина Ирина Кузмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехонина Ирина Кузмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Чехонинъ Егоръ

Отец ребёнка: Чехонинъ Емельянъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Чехонинъ Иванъ

Отец ребёнка: Чехонинъ Емельянъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Чехонинъ Емельянъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Чехонинъ Мефодий

Отец ребёнка: Чехонинъ Емельянъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чехонинъ Емельянъ

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