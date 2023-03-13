Чехонина Ирина Кузмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чехонинъ Егоръ
Отец ребёнка: Чехонинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чехонинъ Иванъ
Отец ребёнка: Чехонинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Чехонинъ Емельянъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Чехонинъ Мефодий
Отец ребёнка: Чехонинъ Емельянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чехонинъ Емельянъ