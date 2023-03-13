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Чехонина Матрена Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Чехонинъ Емельянъ

Отец ребёнка: Чехонинъ Тимофей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Сын: Чехонинъ Никита

Отец ребёнка: Чехонинъ Тимофей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Филиппова Агрофена

Отец ребёнка: Чехонинъ Тимофей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Чехонинъ Степанъ

Отец ребёнка: Чехонинъ Тимофей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Куклева Агафья

Отец ребёнка: Чехонинъ Тимофей

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чехонинъ Тимофей

Смерть
1785
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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