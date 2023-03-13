Чехонина Матрена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Чехонинъ Емельянъ
Отец ребёнка: Чехонинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1761
Сын: Чехонинъ Никита
Отец ребёнка: Чехонинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Филиппова Агрофена
Отец ребёнка: Чехонинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1766
Сын: Чехонинъ Степанъ
Отец ребёнка: Чехонинъ Тимофей
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Куклева Агафья
Отец ребёнка: Чехонинъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чехонинъ Тимофей
Смерть
1785