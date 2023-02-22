Богатырёва (Бурова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёва (Бурова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Буров Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Степан Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богатырёв Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырёв Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырёв Степан Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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