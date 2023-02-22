Богатырёва (Бурова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Буров Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богатырёв Степан Иванович
Рождение ребёнка
11.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богатырёв Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно