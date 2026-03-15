Бакулина Василиса Сергеевна 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Бакулина Василиса Сергеевна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1814

умерла Неизвестно

Супруги
Бакулин Ефим Евдокимович1817 г.р.
Дети
Бакулин Дмитрий Ефимович1836 г.р.
Бакулин Поликарп Ефимович1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Ефим Евдокимович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бакулин Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Бакулин Поликарп Ефимович

Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Бакулин Егор Ефимович

Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бакулин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бакулин Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: (Бакулина) Василиса Ефимовна

Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
17.05.1856

Сын: Бакулин Федот Ефимович

Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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