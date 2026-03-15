Бакулина Василиса Сергеевна
женский, родилась 1814
умерла Неизвестно
Супруги
Бакулин Ефим Евдокимович1817 г.р.
Дети
Бакулин Дмитрий Ефимович1836 г.р.
Бакулин Поликарп Ефимович1838 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бакулин Поликарп Ефимович
Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: (Бакулина) Василиса Ефимовна
Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович
Рождение ребёнка
17.05.1856
Отец ребёнка: Бакулин Ефим Евдокимович
Смерть
Неизвестно