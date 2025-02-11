Илья Фёдоров 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Илья Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1813, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Евдокия1780 г.р.
Отец
Фёдор Семёнов1789 г.р.
Супруги
(Дарья Николаева) Дарья Никитина / Дарья Николаева1815 г.р.
Марина1813 г.р.
Дети
Юртаев Фёдор Ильин1834 г.р.
Елизавета Ильина1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Фёдор Семёнов

Мать: Евдокия

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дарья Николаева) Дарья Никитина / Дарья Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Рождение ребёнка
1834

Сын: Юртаев Фёдор Ильин

Мать ребёнка: Марина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

20

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Елизавета Ильина

Мать ребёнка: (Дарья Николаева) Дарья Никитина / Дарья Николаева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна Ильина

Мать ребёнка: (Дарья Николаева) Дарья Никитина / Дарья Николаева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Афанасия Ильина

Мать ребёнка: (Дарья Николаева) Дарья Никитина / Дарья Николаева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

15

Смерть
Неизвестно

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