Илья Фёдоров
мужской, родился 1813, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьЕвдокия1780 г.р.
ОтецФёдор Семёнов1789 г.р.
Супруги
Марина1813 г.р.
Дети
Юртаев Фёдор Ильин1834 г.р.
Елизавета Ильина1837 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Фёдор Семёнов
Мать: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Рождение ребёнка
1834
Сын: Юртаев Фёдор Ильин
Мать ребёнка: Марина
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Елизавета Ильина
Мать ребёнка: (Дарья Николаева) Дарья Никитина / Дарья Николаева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Татьяна Ильина
Мать ребёнка: (Дарья Николаева) Дарья Никитина / Дарья Николаева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Афанасия Ильина
Мать ребёнка: (Дарья Николаева) Дарья Никитина / Дарья Николаева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно