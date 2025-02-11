Фёдор Семёнов
мужской, родился 1789, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1832, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Евдокия1780 г.р.
Дети
Иван Фёдоров1795 г.р.
Василий Фёдоров1808 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1813
Сын: Илья Фёдоров
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
1832
Место жительства
1835