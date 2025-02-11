Фёдор Семёнов 1789 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1789, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1832, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Евдокия1780 г.р.
Дети
Иван Фёдоров1795 г.р.
Василий Фёдоров1808 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
1795

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1808

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1813

Сын: Илья Фёдоров

Мать ребёнка: Евдокия

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1832
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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