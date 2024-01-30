Аф... Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аф... Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ефим Аоексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1759

Сын: ...ан Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Антип Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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