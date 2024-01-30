Аф... Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ефим Аоексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: ...ан Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Антип Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно