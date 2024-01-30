Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Дмитриевич

Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Дмитрий Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифор Алексеевич

Мать ребёнка: Аф... Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аф... Семеновна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Аф... Семеновна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Ефим Аоексеевич

Мать ребёнка: Аф... Семеновна

Рождение ребёнка
1759

Сын: ...ан Алексеевич

Мать ребёнка: Аф... Семеновна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Антип Алексеевич

Мать ребёнка: Аф... Семеновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.