Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Дмитрий Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифор Алексеевич
Мать ребёнка: Аф... Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аф... Семеновна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Аф... Семеновна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Ефим Аоексеевич
Мать ребёнка: Аф... Семеновна
Рождение ребёнка
1759
Сын: ...ан Алексеевич
Мать ребёнка: Аф... Семеновна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Антип Алексеевич
Мать ребёнка: Аф... Семеновна
Смерть
Неизвестно