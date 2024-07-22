Волнушкина Пелагея Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти29.01.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1907
Дочь: Смирнова Вера Егоровна
Отец ребёнка: Волнушкин Егор Семёнович
Смерть
29.01.1943
Заборье, Пеновский муниципальный район, Тверская область
село Заборье, Калининская область, район Емельяновск