Волнушкина Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волнушкина Пелагея Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

29.01.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волнушкин Егор Семёнович

Рождение ребёнка
15.09.1907

Дочь: Смирнова Вера Егоровна

Отец ребёнка: Волнушкин Егор Семёнович

Смерть
29.01.1943
Заборье, Пеновский муниципальный район, Тверская область
село Заборье, Калининская область, район Емельяновск

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