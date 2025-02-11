Кежаев Никифор Павлов
мужской, родился 04.02.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 16.06.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецКежаев Павел Иванов1847 г.р.
МатьКежаева Прасковья ДмитриеваДо 1854 г.р.
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Рождение
04.02.1872
Отец: Кежаев Павел Иванов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.06.1872
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область