Кежаев Никифор Павлов 04.02.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Кежаев Никифор Павлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.02.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 16.06.1872, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Кежаев Павел Иванов1847 г.р.
Мать
Кежаева Прасковья ДмитриеваДо 1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1872

Отец: Кежаев Павел Иванов

Мать: Кежаева Прасковья Дмитриева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
16.06.1872
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От поносу

Мы используем куки для улучшения работы сайта.