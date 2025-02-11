Кежаева Прасковья Дмитриева
женский, родилась До 1854
умерла Неизвестно
Супруги
Кежаев Павел Иванов1847 г.р.
Дети
Кежаев Никифор Павлов04.02.1872 г.р.
(Кежаева) Федосья Павлова29.05.1874 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кежаев Павел Иванов
Рождение ребёнка
04.02.1872
Отец ребёнка: Кежаев Павел Иванов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.05.1874
Дочь: (Кежаева) Федосья Павлова
Отец ребёнка: Кежаев Павел Иванов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно