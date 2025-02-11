Кежаева Прасковья Дмитриева До 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Кежаева Прасковья Дмитриева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1854

умерла Неизвестно

Супруги
Кежаев Павел Иванов1847 г.р.
Дети
Кежаев Никифор Павлов04.02.1872 г.р.
(Кежаева) Федосья Павлова29.05.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кежаев Павел Иванов

Рождение ребёнка
04.02.1872

Сын: Кежаев Никифор Павлов

Отец ребёнка: Кежаев Павел Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.05.1874

Дочь: (Кежаева) Федосья Павлова

Отец ребёнка: Кежаев Павел Иванов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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