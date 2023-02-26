Моисей Петров
Место рожденияд.Чачуры
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Чачуры
Бракосочетание
30.01.1850
Жена: Анна Антонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.11.1852
Дочь: Екатерина Моисеева
Мать ребёнка: Анна Антонова
д.Трубки
Военная служба
1852
Смерть
Неизвестно