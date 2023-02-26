Моисей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисей Петров

Моисей Петров

avatar

Место рождения

д.Чачуры

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чачуры
Бракосочетание
30.01.1850

Жена: Анна Антонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.11.1852

Дочь: Екатерина Моисеева

Мать ребёнка: Анна Антонова

д.Трубки
Военная служба
1852
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close