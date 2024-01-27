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Фетисова Акулина Ивановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Фетисов Fetesoff Наум Дмитриевич

Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Дмитрий Ларионович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Аксинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Дмитрий Ларионович

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1847

Сын: Фетисов Fetesoff Савелий Samuel Дмитриевич

Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Дмитрий Ларионович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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