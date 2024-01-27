Фетисова Акулина Ивановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Фетисов Fetesoff Наум Дмитриевич
Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Дмитрий Ларионович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Аксинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Фетисов Fetesoff Дмитрий Ларионович
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1847
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно