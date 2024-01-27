Фетисов Fetesoff Наум Дмитриевич
Место рожденияРоссия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1830
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 20 лет живет с родителяит (отцу Дмитрию Ларионовичу 57 лет) и с братом Савелием и с двоюродными братьями Василием 18, Сергеем 15 и Марком 12 в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Рождение ребёнка
1856
Сын: Фетисов Fetesoff Трофим Наумович
Мать ребёнка: Фетисова Софья
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1863
Сын: Фетисов Fetesoff Титай Китай Наумович
Мать ребёнка: Фетисова Софья
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1865
Сын: Фетисов Fetesoff Иван Наумович
Мать ребёнка: Фетисова Софья
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1867
Сын: Фетисов Fetesoff Григорий Наумович
Мать ребёнка: Фетисова Софья
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1872
Сын: Фетисов Fetesoff Василий Наумович
Мать ребёнка: Фетисова Софья
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Фетисов Fetesoff Китай Наумович
Мать ребёнка: Фетисова Софья
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно