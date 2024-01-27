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Фетисов Fetesoff Наум Дмитриевич

Место рождения

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фетисов Fetesoff Дмитрий Ларионович

Мать: Фетисова Акулина Ивановна

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 20 лет живет с родителяит (отцу Дмитрию Ларионовичу 57 лет) и с братом Савелием и с двоюродными братьями Василием 18, Сергеем 15 и Марком 12 в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Рождение ребёнка
1856

Сын: Фетисов Fetesoff Трофим Наумович

Мать ребёнка: Фетисова Софья

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1863

Сын: Фетисов Fetesoff Титай Китай Наумович

Мать ребёнка: Фетисова Софья

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1865

Сын: Фетисов Fetesoff Иван Наумович

Мать ребёнка: Фетисова Софья

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1867

Сын: Фетисов Fetesoff Григорий Наумович

Мать ребёнка: Фетисова Софья

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1872

Сын: Фетисов Fetesoff Василий Наумович

Мать ребёнка: Фетисова Софья

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Фетисов Fetesoff Китай Наумович

Мать ребёнка: Фетисова Софья

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно
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