Прохоров Моисей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Моисей Ефимович

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Место рождения

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Прохоров Ефим Леонтьевич

Мать: не указана

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1809

Сын: Прохоров Алексей Моисеевич

Мать ребёнка: Прохорова Ксения

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья Моисеевна

Мать ребёнка: Прохорова Ксения

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Ксения

Место жительства
Неизвестно
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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