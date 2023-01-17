Прохоров Моисей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Прохоров Ефим Леонтьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Прохоров Алексей Моисеевич
Мать ребёнка: Прохорова Ксения
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья Моисеевна
Мать ребёнка: Прохорова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прохорова Ксения
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно