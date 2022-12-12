Прохорова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохорова Ксения

Прохорова Ксения

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Прохоров Алексей Моисеевич

Отец ребёнка: Прохоров Моисей Ефимович

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Наталья Моисеевна

Отец ребёнка: Прохоров Моисей Ефимович

Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Моисей Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Ножовка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close