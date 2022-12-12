Прохорова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Прохоров Алексей Моисеевич
Отец ребёнка: Прохоров Моисей Ефимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Наталья Моисеевна
Отец ребёнка: Прохоров Моисей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно