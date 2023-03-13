Горина (Абдалова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Абдаловъ Степанъ
Мать: Абдалова Ненила Антипова
Бракосочетание
05.11.1786
Муж: Горинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Горина Настасья
Отец ребёнка: Горинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Горина Афимья
Отец ребёнка: Горинъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.02.1788
Сын: Горинъ Федоръ
Отец ребёнка: Горинъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.08.1791
Дочь: (Горина) Авдотья
Отец ребёнка: Горинъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.05.1794
Сын: Горинъ Никита
Отец ребёнка: Горинъ Иванъ