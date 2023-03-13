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Горина (Абдалова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Абдаловъ Степанъ

Мать: Абдалова Ненила Антипова

Бракосочетание
05.11.1786

Муж: Горинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Горина Настасья

Отец ребёнка: Горинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Горина Афимья

Отец ребёнка: Горинъ Иванъ

Рождение ребёнка
08.02.1788

Сын: Горинъ Федоръ

Отец ребёнка: Горинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1791

Дочь: (Горина) Авдотья

Отец ребёнка: Горинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.05.1794

Сын: Горинъ Никита

Отец ребёнка: Горинъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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