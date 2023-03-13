Абдалова Ненила Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдаловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Горина (Абдалова) Марфа
Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Абдалова) Катерина
Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Абдалова) Авдотья
Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Абдалова) Ирина
Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ
Рождение ребёнка
03.12.1784
Сын: Абдаловъ Матвей
Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ
Рождение ребёнка
17.10.1787
Сын: Абдаловъ Андрей
Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ
Рождение ребёнка
02.11.1791
Дочь: (Абдалова) Стефанида
Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ