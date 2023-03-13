Абдалова Ненила Антипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдалова Ненила Антипова

Абдалова Ненила Антипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдаловъ Степанъ

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Горина (Абдалова) Марфа

Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ

Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Абдалова) Катерина

Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Абдалова) Авдотья

Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Абдалова) Ирина

Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1784

Сын: Абдаловъ Матвей

Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1787

Сын: Абдаловъ Андрей

Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1791

Дочь: (Абдалова) Стефанида

Отец ребёнка: Абдаловъ Степанъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.