Абдаловъ Степанъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Абдаловъ Иванъ
Мать: Абдалова Офимья Семенова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Горина Марфа
Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова
Рождение ребёнка
03.12.1784
Сын: Абдаловъ Матвей
Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова
Рождение ребёнка
17.10.1787
Сын: Абдаловъ Андрей
Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова
Рождение ребёнка
02.11.1791
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдалова Ненила Антипова