Абдаловъ Степанъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдаловъ Степанъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Абдаловъ Иванъ

Мать: Абдалова Офимья Семенова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Горина Марфа

Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1784

Сын: Абдаловъ Матвей

Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1787

Сын: Абдаловъ Андрей

Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1791

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Абдалова Ненила Антипова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдалова Ненила Антипова

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