Жуков Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения03.12.1945
Дата смерти07.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1945
Отец: Жуков Федор
Рождение ребёнка
Около 1967
Дочь: Жукова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Жукова Валентина Прокопьевна
Рождение ребёнка
06.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Валентина Прокопьевна
Рождение ребёнка
02.04.1971
Мать ребёнка: Жукова Валентина Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2009