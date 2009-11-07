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Жуков Алексей Федорович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

03.12.1945

Дата смерти

07.11.2009

Пол

Мужской

Отец

Около 1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

Около 1967 г.р.
Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1945

Отец: Жуков Федор

Мать: Жукова Евдокия Прокопьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1967

Дочь: Жукова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Жукова Валентина Прокопьевна

Рождение ребёнка
06.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Валентина Прокопьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1971

Сын: Жуков Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Жукова Валентина Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Валентина Прокопьевна

Смерть
07.11.2009
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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