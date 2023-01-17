Жукова Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова Евдокия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1911

Дата смерти

09.12.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1945

Сын: Жуков Алексей Федорович

Отец ребёнка: Жуков Федор

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Николай Федорович

Отец ребёнка: Жуков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погодаева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Жуков Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Александр Федорович

Отец ребёнка: Жуков Федор

Смерть
09.12.1972
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