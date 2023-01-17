Жукова Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1911
Дата смерти09.12.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1945
Отец ребёнка: Жуков Федор
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погодаева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Жуков Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуков Александр Федорович
Отец ребёнка: Жуков Федор
Смерть
09.12.1972