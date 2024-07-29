Малышева Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1918
Отец: Кулешов Василий
Мать: Кулешова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1937
Дочь: Синдрякова Раиса Александровна
Отец ребёнка: Малышев Александр Федорович
Рождение ребёнка
19.01.1946
Сын: Малышев Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Малышев Александр Федорович
Смерть
Неизвестно