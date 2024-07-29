Малышева Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Зоя Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1918

Отец: Кулешов Василий

Мать: Кулешова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1937

Дочь: Синдрякова Раиса Александровна

Отец ребёнка: Малышев Александр Федорович

Рождение ребёнка
19.01.1946

Сын: Малышев Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Малышев Александр Федорович

Смерть
Неизвестно

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