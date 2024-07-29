Синдрякова Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синдрякова Раиса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1937

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1937

Отец: Малышев Александр Федорович

Мать: Малышева Зоя Васильевна

Рождение ребёнка
21.09.1957

Сын: Синдряков Виктор Германович

Отец ребёнка: Синдряков Герман Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1961

Сын: Синдряков Александр Германович

Отец ребёнка: Синдряков Герман Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1972

Сын: Синдряков Андрей Германович

Отец ребёнка: Синдряков Герман Иванович

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