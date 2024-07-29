Синдрякова Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1937
Рождение ребёнка
21.09.1957
Сын: Синдряков Виктор Германович
Отец ребёнка: Синдряков Герман Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1961
Сын: Синдряков Александр Германович
Отец ребёнка: Синдряков Герман Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1972
Сын: Синдряков Андрей Германович
Отец ребёнка: Синдряков Герман Иванович