Кудряшова (Ревкова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Ревкова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1936

Дата смерти

11.06.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1960

Сын: Кудряшов Александр Павлович

Отец ребёнка: Кудряшов Павел Александрович

Рождение ребёнка
30.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Павел Александрович

Рождение ребёнка
15.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудряшов Павел Александрович

Рождение ребёнка
06.09.1975

Дочь: Абильдина (Кудряшова) Татьяна

Отец ребёнка: Кудряшов Павел Александрович

Смерть
11.06.2019

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