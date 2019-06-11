Кудряшова (Ревкова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1936
Дата смерти11.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1960
Сын: Кудряшов Александр Павлович
Отец ребёнка: Кудряшов Павел Александрович
Рождение ребёнка
30.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Павел Александрович
Рождение ребёнка
15.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудряшов Павел Александрович
Рождение ребёнка
06.09.1975
Дочь: Абильдина (Кудряшова) Татьяна
Отец ребёнка: Кудряшов Павел Александрович
Смерть
11.06.2019