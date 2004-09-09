Кудряшов Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1934
Дата смерти09.09.2004
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1934
Отец: Кудряшов Александр
Мать: Кудряшова ?
Рождение ребёнка
30.04.1960
Сын: Кудряшов Александр Павлович
Мать ребёнка: Кудряшова (Ревкова) Галина
Рождение ребёнка
30.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудряшова (Ревкова) Галина
Рождение ребёнка
15.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудряшова (Ревкова) Галина
Рождение ребёнка
06.09.1975
Дочь: Абильдина (Кудряшова) Татьяна
Мать ребёнка: Кудряшова (Ревкова) Галина
Смерть
09.09.2004