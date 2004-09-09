Кудряшов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудряшов Павел Александрович

Кудряшов Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1934

Дата смерти

09.09.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1934

Отец: Кудряшов Александр

Мать: Кудряшова ?

Рождение ребёнка
30.04.1960

Сын: Кудряшов Александр Павлович

Мать ребёнка: Кудряшова (Ревкова) Галина

Рождение ребёнка
30.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова (Ревкова) Галина

Рождение ребёнка
15.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова (Ревкова) Галина

Рождение ребёнка
06.09.1975

Дочь: Абильдина (Кудряшова) Татьяна

Мать ребёнка: Кудряшова (Ревкова) Галина

Смерть
09.09.2004

Мы используем куки для улучшения работы сайта.