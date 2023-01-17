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Елена Николаева

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Место рождения

Сельцо, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.12.1877

Муж: Фёдор Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.01.1878

Сын: Тимофей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1879

Сын: Фёдор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1882

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1884

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1888

Сын: Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.07.1894

Дочь: Елена Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Рождение ребёнка
25.11.1895

Сын: Георгий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Стефанов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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