Елена Николаева
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.12.1877
Муж: Фёдор Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.01.1878
Сын: Тимофей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
25.12.1879
Сын: Фёдор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
20.02.1882
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
04.01.1884
Дочь: Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
10.01.1888
Сын: Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
?.07.1894
Дочь: Елена Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
25.11.1895
Сын: Георгий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Стефанов
Смерть
Неизвестно