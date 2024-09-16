Тюриков Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тюрикова) Васса Петровна
Мать ребёнка: Тюрикова Дарья Прокопьвна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Тюрикова Дарья Прокопьвна
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1869
Мать ребёнка: Тюрикова Дарья Прокопьвна
Макан-Пельга, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно