Тюриков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюриков Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тюрикова) Васса Петровна

Мать ребёнка: Тюрикова Дарья Прокопьвна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Тюриков Косма Петрович

Мать ребёнка: Тюрикова Дарья Прокопьвна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Тюриков Иван Петрович

Мать ребёнка: Тюрикова Дарья Прокопьвна

Макан-Пельга, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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