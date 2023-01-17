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Куликов Парамон Яковлевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Куликов Яков Трофимович

Мать: Куликова Евдокия Прокофьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Иулитта Парамоновна

Мать ребёнка: Куликова Васса Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Куликов Илья Парамонович

Мать ребёнка: Куликова Васса Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Куликов Конон Парамонович

Мать ребёнка: Куликова Васса Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Куликов Трифон Парамонович

Мать ребёнка: Куликова Васса Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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