Куликов Парамон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Иулитта Парамоновна
Мать ребёнка: Куликова Васса Семеновна
Рождение ребёнка
1764
Мать ребёнка: Куликова Васса Семеновна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Куликов Конон Парамонович
Мать ребёнка: Куликова Васса Семеновна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Куликов Трифон Парамонович
Мать ребёнка: Куликова Васса Семеновна
Смерть
Неизвестно