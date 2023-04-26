Куликова Васса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова Васса Семеновна

Куликова Васса Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Иулитта Парамоновна

Отец ребёнка: Куликов Парамон Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Куликов Илья Парамонович

Отец ребёнка: Куликов Парамон Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Куликов Конон Парамонович

Отец ребёнка: Куликов Парамон Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Куликов Трифон Парамонович

Отец ребёнка: Куликов Парамон Яковлевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close