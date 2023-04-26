Куликова Васса Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Иулитта Парамоновна
Отец ребёнка: Куликов Парамон Яковлевич
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Куликов Парамон Яковлевич
Рождение ребёнка
1769
Сын: Куликов Конон Парамонович
Отец ребёнка: Куликов Парамон Яковлевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Куликов Трифон Парамонович
Отец ребёнка: Куликов Парамон Яковлевич
Смерть
Неизвестно