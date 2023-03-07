Куликова Евдокия Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Мартын Яковлевич
Отец ребёнка: Куликов Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1727
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Куликов Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Куликов Парамон Яковлевич
Отец ребёнка: Куликов Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Игнатий Яковлевич
Отец ребёнка: Куликов Яков Трофимович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Куликов Яков Трофимович
Смерть
Неизвестно