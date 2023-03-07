Куликова Евдокия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова Евдокия Прокофьевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Мартын Яковлевич

Отец ребёнка: Куликов Яков Трофимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Куликов Яков Трофимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Куликов Парамон Яковлевич

Отец ребёнка: Куликов Яков Трофимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Игнатий Яковлевич

Отец ребёнка: Куликов Яков Трофимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Куликов Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Куликов Яков Трофимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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