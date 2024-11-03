Бараусова Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1903 ст.
Свидетели по жениху: деревни Селюгина кр. Веселов Иван Васильевич и д. Большого Двора кр. Петр Павлович свидетели по невесте: деревни Большого Двора кр. Семен Тимофеев и деревни Княженой Горы крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1904 ст.
Отец ребёнка: Бараусов Андрей Денисович (Дионисович)
МК | воспреемник той же деревни крестьянин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.
Сын: Бараусов Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Бараусов Андрей Денисович (Дионисович)
Рождение ребёнка
21.05.1906 ст.
Сын: Бараусов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Бараусов Андрей Денисович (Дионисович)
Рождение ребёнка
26.01.1909
Дочь: Семенова (Бараусова) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Бараусов Андрей Денисович (Дионисович)
Рождение ребёнка
25.03.1911
Сын: Бараусов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Бараусов Андрей Денисович (Дионисович)
Смерть
Неизвестно