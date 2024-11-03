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Бараусова Матрена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1903 ст.

Муж: Бараусов Андрей Денисович (Дионисович)

Фалилеево, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели по жениху: деревни Селюгина кр. Веселов Иван Васильевич и д. Большого Двора кр. Петр Павлович свидетели по невесте: деревни Большого Двора кр. Семен Тимофеев и деревни Княженой Горы крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
06.01.1904 ст.

Сын: Бараусов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Бараусов Андрей Денисович (Дионисович)

Фалилеево, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
МК | воспреемник той же деревни крестьянин Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.

Сын: Бараусов Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Бараусов Андрей Денисович (Дионисович)

Фалилеево, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.05.1906 ст.

Сын: Бараусов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Бараусов Андрей Денисович (Дионисович)

Фалилеево, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.01.1909

Дочь: Семенова (Бараусова) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Бараусов Андрей Денисович (Дионисович)

Рождение ребёнка
25.03.1911

Сын: Бараусов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Бараусов Андрей Денисович (Дионисович)

Фалилеево, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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