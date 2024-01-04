Визир Александра Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
01.10.1918 ст.
Дочь: Визир Анна Георгиева
Отец ребёнка: Визир Георгий Прохоров
Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1642 IMG_0068.jpg 1918г. Успенская церковь с. Тищенское. 01.10.1918г
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно