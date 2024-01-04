Визир Александра Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВизир Александра Филипова

Визир Александра Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1918 ст.

Дочь: Визир Анна Георгиева

Отец ребёнка: Визир Георгий Прохоров

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1642 IMG_0068.jpg 1918г. Успенская церковь с. Тищенское. 01.10.1918г
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Визир Георгий Прохоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close