Визир Анна Георгиева
Место рождения
Дата рождения01.10.1918 ст.
Дата смерти16.11.1918 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1918 ст.
Отец: Визир Георгий Прохоров
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1642 IMG_0068.jpg 1918г. Успенская церковь с. Тищенское. 01.10.1918г
Смерть
16.11.1918 ст.
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1642 IMG_0204.jpg 1918г. Успенская церковь с. Тищенское. 16.11.1918г