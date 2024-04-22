Визир Анна Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВизир Анна Георгиева

Визир Анна Георгиева

Место рождения

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

01.10.1918 ст.

Дата смерти

16.11.1918 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1918 ст.

Отец: Визир Георгий Прохоров

Мать: Визир Александра Филипова

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1642 IMG_0068.jpg 1918г. Успенская церковь с. Тищенское. 01.10.1918г
Смерть
16.11.1918 ст.
Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1642 IMG_0204.jpg 1918г. Успенская церковь с. Тищенское. 16.11.1918г
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close