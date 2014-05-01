Лескова (Бахирева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лескова (Бахирева) Екатерина

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Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

23.11.1924

Дата смерти

01.05.2014

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924

Отец: Бахирев Прохор Егорович

Мать: Бахирева Мария Дмитриевна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесков Борис Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лесков Борис Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесков Борис Михайлович

Смерть
01.05.2014
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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