Лескова (Бахирева) Екатерина
Место рождения
Дата рождения23.11.1924
Дата смерти01.05.2014
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1924
Отец: Бахирев Прохор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесков Борис Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лесков Борис Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.2014
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния