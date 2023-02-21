Бахирева Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахирева Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Бахирев Борис

Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.09.1922

Сын: Бахирев Виктор

Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.11.1924

Дочь: Лескова Екатерина

Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахирев Прохор Егорович

Смерть
Неизвестно
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