Бахирева Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Бахирев Борис
Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович
Рождение ребёнка
22.09.1922
Сын: Бахирев Виктор
Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович
Рождение ребёнка
23.11.1924
Дочь: Лескова Екатерина
Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Бахирев Прохор Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно