(Бахирева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бахирева) Евгения

(Бахирева) Евгения

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бахирев Прохор Егорович

Мать: Бахирева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Григорьев Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Геннадий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close