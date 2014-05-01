Лесков Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесков Борис Михайлович

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Место рождения

Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Ухта

Дата рождения

10.01.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Ухта
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лескова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лескова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лескова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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