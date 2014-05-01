Лесков Борис Михайлович
Место рожденияАрхангельская обл., Каргопольский р-н, с. Ухта
Дата рождения10.01.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Архангельская обл., Каргопольский р-н, с. Ухта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лескова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лескова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лескова Екатерина
Смерть
Неизвестно