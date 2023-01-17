Жданкин / Жданов Тимофей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданкин / Жданов Тимофей Дмитриевич

Жданкин / Жданов Тимофей Дмитриевич

avatar

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

22.09.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Жданкин / Жданов Дмитрий Кузьмич

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.?.1876

Жена: Жданкина / Жданова Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1877

Дочь: Вирясова Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Жданкина / Жданова Ефимия Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1888

Сын: Жданкин Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Жданкина / Жданова Ефимия Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.09.1912
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: разрыв сердца
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close