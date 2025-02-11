Жданкин / Жданов Тимофей Дмитриевич
мужской, родился 1857, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 22.09.1912, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЖданкин / Жданов Дмитрий Кузьмич1816 г.р.
МатьЖданова Акилина Максимовна1815 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Дочь: Вирясова (Жданкина / Жданова) Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна
Дочь: (Жданкина) Агриппина Тимофеевна
Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна
Дочь: (Жданкина) Февронья Тимофеевна
Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна
Дочь: Крупина (Жданкина) Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна
Дочь: (Жданкина) Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна
Сын: Жданкин Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна
Дочь: Туйгина (Жданкина) Дарья Тимофеевна
Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна