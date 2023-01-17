Жданкин / Жданов Тимофей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти22.09.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Жданкин / Жданов Дмитрий Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.?.1876
Рождение ребёнка
05.10.1877
Дочь: Вирясова Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Жданкина / Жданова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1888
Сын: Жданкин Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Жданкина / Жданова Ефимия Ивановна
Смерть
22.09.1912
Причина смерти: разрыв сердца