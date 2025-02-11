Жданкин / Жданов Тимофей Дмитриевич 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Жданкин / Жданов Тимофей Дмитриевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 22.09.1912, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Жданкин / Жданов Дмитрий Кузьмич1816 г.р.
Мать
Жданова Акилина Максимовна1815 г.р.
Супруги
Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна1852 г.р.
Дети
Вирясова (Жданкина / Жданова) Прасковья Тимофеевна05.10.1877 г.р.
Жданкин / Жданов Арсений Тимофеевич23.02.1881 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Жданкин / Жданов Дмитрий Кузьмич

Мать: Жданова Акилина Максимовна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
25.01.1876

Жена: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1877

Дочь: Вирясова (Жданкина / Жданова) Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.02.1881

Сын: Жданкин / Жданов Арсений Тимофеевич

Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.06.1883

Дочь: (Жданкина) Агриппина Тимофеевна

Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.06.1883

Дочь: (Жданкина) Февронья Тимофеевна

Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.12.1884

Дочь: Крупина (Жданкина) Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.1884

Дочь: (Жданкина) Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.01.1888

Сын: Жданкин Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.02.1891

Дочь: Туйгина (Жданкина) Дарья Тимофеевна

Мать ребёнка: Жданкина / Жданова (Акимова) Ефимия Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
22.09.1912
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: разрыв сердца

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