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Жданкина / Жданова Ефимия Ивановна

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Иван Федотович

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.?.1876

Муж: Жданкин / Жданов Тимофей Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.10.1877

Дочь: Вирясова Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Жданкин / Жданов Тимофей Дмитриевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1888

Сын: Жданкин Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Жданкин / Жданов Тимофей Дмитриевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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