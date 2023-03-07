Жданкина / Жданова Ефимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Иван Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.?.1876
Рождение ребёнка
05.10.1877
Дочь: Вирясова Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Жданкин / Жданов Тимофей Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.01.1888
Сын: Жданкин Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Жданкин / Жданов Тимофей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно