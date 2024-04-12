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Евдокия Никифорова

Место рождения

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

09.08.1801

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Никифор Петров

Мать: не указана

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ЯГРЕНЕВО МК-1751 31.05.1751 Деревни Фатекова крестьянина Наума Филипова сын отрок Иван Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянкой Никифоровой дочерью Петрова девкой Евдокией первым браком СТАРОЕ ФИ... Показать все
Бракосочетание
31.05.1751

Муж: Иван Наумов

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1751 31.05.1751 Деревни Фатекова крестьянина Наума Филипова сын отрок Иван Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянкой Никифоровой дочерью Петрова девкой Евдокией первым браком
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Евфимия Иванова

Отец ребёнка: Иван Наумов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1497 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У него же Ивана Наумова дочь девка Евфимия 1782-12=1770
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.08.1801
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1801 09.08.1801 Деревни Старова Фатюкова вдова Евдокия Никифорова 68 лет неизвестною болезнию
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