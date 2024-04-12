Евдокия Никифорова
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти09.08.1801
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1726
Отец: Никифор Петров
ЯГРЕНЕВО МК-1751 31.05.1751 Деревни Фатекова крестьянина Наума Филипова сын отрок Иван Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянкой Никифоровой дочерью Петрова девкой Евдокией первым браком СТАРОЕ ФИ... Показать все
Бракосочетание
31.05.1751
Муж: Иван Наумов
Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1751 31.05.1751 Деревни Фатекова крестьянина Наума Филипова сын отрок Иван Той же вотчины деревни Ягренева с крестьянкой Никифоровой дочерью Петрова девкой Евдокией первым браком
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Евфимия Иванова
Отец ребёнка: Иван Наумов
РС-1782, страница 1497 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У него же Ивана Наумова дочь девка Евфимия 1782-12=1770
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.1801
МК-1801 09.08.1801 Деревни Старова Фатюкова вдова Евдокия Никифорова 68 лет неизвестною болезнию